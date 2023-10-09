Минкоммерции КНР продлило расследование о создании торговых барьеров Тайванем

Решение приняли на основании 32-го пункта национальных "Правил проведения расследования в отношении торговых барьеров"

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР продлило до 12 января 2024 года расследование о протекционистских мерах тайваньской администрации и создаваемых Тайбэем торговых барьерах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского торгово-экономического ведомства.

В нем уточняется, что решение было принято на основании 32-го пункта национальных "Правил проведения расследования в отношении торговых барьеров". Власти КНР так поступили "в связи со сложностью рассматриваемого дела".

12 апреля Минкоммерции объявило о начале расследования в связи с "созданием тайваньским регионом торговых барьеров путем введения ограничительных мер при осуществлении торговли с материковым Китаем". Оно могло быть завершено 12 октября, однако при необходимости подлежало продлению. Речь идет о более чем 2,5 тыс. пунктов номенклатуры в торговле с Тайванем - преимущественно это сельхозпродукция, минеральное сырье и товары текстильной промышленности.