Авиакомпания Uzbekistan Airways продолжила регулярные полеты в Израиль

Посольство Узбекистана в Израиле ранее призвало узбекистанцев, находящихся в этой стране, без надобности не выходить на улицы и соблюдать меры безопасности

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Uzbekistan Airways, несмотря на события в Израиле, продолжает регулярные полеты из Ташкента в Тель-Авив. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.

"Uzbekistan Airways в соответствии с расписанием продолжает регулярно выполнять три раза в неделю авиарейсы по маршруту Ташкент - Тель-Авив - Ташкент", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее посольство Узбекистана в Израиле призвало узбекистанцев, находящихся в этой стране, без надобности не выходить на улицы и соблюдать меры безопасности, рекомендуемые местными властями.