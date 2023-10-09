ВТБ намерен выдать около 300 тыс. платежных стикеров к концу года

В банке напомнили, что платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ начал выдавать платежные стикеры, к концу 2023 года хочет оформить около 300 тыс. таких платежных средств. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ с 9 октября начинает выдавать розничным клиентам платежные стикеры, которые стали альтернативой сервису бесконтактной оплаты с помощью смартфонов. Стикеры можно будет получить в офисе банка или заказать с доставкой курьером. Планируется, что до конца года ими воспользуются порядка 300 тыс. клиентов банка", - указали в банке.

В ВТБ напомнили, что платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. "Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал, что позволяет расплачиваться смартфоном в одно касание, как при использовании pay-сервисов. Наклеиваемая на устройство часть стикера не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC-кода, что делает его использование максимально безопасным. Стикер так же надежно защищен, как и обычная карта: на него можно установить пин-код, а также лимиты по операциям, а в случае потери - оперативно его заблокировать", - отметили в пресс-службе.

Платежные стикеры уже предлагают своим клиентам ряд банков, в том числе "Тинькофф", Альфа-банк, "Сбер", Локо-банк, "Почта банк", МКБ, Газпромбанк и Райффайзенбанк.