Работу аэропорта Гамбурга приостановили из-за сообщения о бомбе на борту рейса из Тегерана

Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет, передает телерадиокомпания NDR

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Работа международного аэропорта Гамбурга полностью приостановлена из-за поступившей угрозы о бомбе, заложенной на борту самолета, прибывшего из Тегерана. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее данным, лайнер A330-200 приземлился в воздушной гавани в 12:20 (13:20 мск). Сейчас его обыскивают сотрудники правоохранительных органов. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет. Их багаж сейчас проверяют.

Аэропорт с 13:40 мск не отправляет и не принимает рейсы. Как сообщает NDR, федеральная полиция оценивает угрозу, которая поступила ей по электронной почте, как очень серьезную. Самолет находится в особой зоне аэропорта.

По информации газеты Bild, речь идет о рейсе IR 723 (Тегеран - Гамбург) иранской авиакомпании Iran Air.