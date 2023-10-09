"ВКонтакте" изменит критерии прохождения верификации профилей и сообществ

Среди новых критериев будут количество подписчиков и число постов с историями в месяц

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "ВКонтакте" со следующего года изменит критерии для профилей и сообществ, желающих пройти верификацию, говорится в сообщении соцсети. Среди новых критериев будут количество подписчиков и число постов с историями в месяц.

В сообществе "ВКонтакте с авторами" сообщается, что авторам для верификации нужно будет набрать не менее 5 тыс. подписчиков и публиковать не менее четырех постов и 10 историй в месяц. У них есть три месяца, чтобы адаптироваться к обновлению и внести изменения.

Переходный период идет до конца года, указанные критерии вступят в силу с января. "Поэтому в декабре важно опубликовать нужное количество записей", - предупреждают представители соцсети.

В "ВКонтакте" ТАСС пояснили, что при запуске обновлений всегда ориентируются на обратную связь от авторов и пользователей. Аудитория хочет видеть в верифицированных сообществах и профилях актуальные материалы от проверенных авторов, поэтому и актуализируются критерии для получения верификации.