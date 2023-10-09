МВФ не обсуждает с Украиной возможность списания долга

Замдиректора европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан сообщила, что фонд не имеет права отменять или списывать такие долги, но может предоставлять некоторые послабления при обслуживании займов странам, которые оказались в сложной ситуации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) работает с Украиной по программе расширенного финансирования, которая не предусматривает использования механизмов для облечения обслуживания или погашения долга. Об этом заявила замдиректора европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

"Сейчас мы работаем с Украиной только по программе EFF (программа расширенного финансирования - прим. ТАСС) и не обсуждаем другие механизмы вне этой программы", - ответила она в интервью изданию "Новое время" на вопрос о возможности выделения Украине средств для облегчения обслуживания долга.

Она пояснила, что МВФ не имеет права отменять или списывать такие долги, но может предоставлять некоторые послабления при обслуживании займов странам, которые оказались в сложной ситуации. Возможность такой "передышки" зависит от наличия донорских грантов, направленных на возврат этих займов, отметила Рамакришнан.

"У нас есть Фонд ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRF). Он работает следующим образом: МВФ привлекает донорские гранты в CCRF, эти средства затем используются для облегчения обслуживания долга перед МВФ для самых бедных и уязвимых членов МВФ, гранты направляются на погашение этих займов", - рассказала представитель МВФ, уточнив, что страны со средним уровнем дохода не могут претендовать на участие в этом механизме. Входит ли Украина в число таких стран, она не объяснила.

Международная поддержка

В свою очередь глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей обратил внимание, что со временем международная поддержка Украины будет уменьшаться. "Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования. <...> Поэтому власти надо сосредоточиться на усилении возможностей собирать доходы - как налоговые, так и таможенные", - сказал он, отметив, что по окончании боевых действий возрастут потребности страны в финансировании социальных расходов.

Он добавил, что в МВФ рассматривали и негативный сценарий, при котором боевые действия затянутся. "Рассматривая с руководством страны негативный сценарий, мы отметили, что в таком случае им придется прибегать к дополнительным политическим мерам, и мы обсуждали, какими они могут быть", - сказал он, уточнив лишь, что речь шла о "мерах фискального характера".

При этом, по данным Грея, в условиях негативного сценария фонд предусматривает и увеличение международной финансовой помощи с плановых $115 млрд до $140 млрд, однако, подчеркнул он, Киеву придется "принимать политические меры, чтобы сбалансировать все свои финансовые потребности".

Партнеры не намерены списывать долги

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обращал внимание, что западные "партнеры" не намерены списывать Киеву долги и будут требовать возвращения денег, которые сейчас выделяют на его поддержку. Он подчеркивал, что лишь часть западной помощи поступает в форме грантов, но основная масса средств от США, ЕС, других стран и организаций - это именно кредиты, которые придется рано или поздно выплачивать.

При этом на Украине планируют принять бюджет на следующий год с рекордным дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части. В Киеве признают, что самостоятельно смогут покрыть лишь военные расходы.