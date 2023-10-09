Бензин Аи-92 подешевел на бирже почти на 2%

Летнее дизельное топливо подорожало почти на 3%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в понедельник уменьшилась почти на 2%, а летнее дизельное топливо подорожало почти на 3%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,65% - до 56,328 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость летнего дизеля увеличилась на 2,78% - до 58,977 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 0,37% - до 59,751 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 0,59%, до 64,704 тыс. рублей за тонну. Цена на зимний дизель снизилась на 0,59% - до 70,733 тыс. рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 10,53%, до 69,393 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 1,8%, до 32,374 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 2,48% - до 30,33 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 4,78% - до 25,279 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца этого года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина пятого класса на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина (то есть с 6 ноября).