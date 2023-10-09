На четвертом энергоблоке Белоярской АЭС завершили ремонт

Блок вывели на номинальную мощность со 100-процентной загрузкой МОКС-топливом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонт на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области, реактор запущен со 100-процентной загрузкой новым МОКС-топливом. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

"Сегодня в 13:55 4-й энергоблок вышел из капремонта и уже выдает электроэнергию в единую энергосистему страны. Ремонтные работы составили 51 сутки 11 часов 29 минут и завершились в срок. Все запланированные мероприятия выполнены без нарушений и безопасно: загружена 181 сборка со свежим топливом (в том числе с МОКС-топливом)", - говорится в сообщении. В пресс-службе станции ТАСС пояснили, что блок запущен со 100-процентной загрузкой МОКС-топливом.

Энергоблок был выведен в ремонт 19 августа. В ходе работ выгружено отработавшее ядерное топливо, заменена выемная часть одного из главных циркуляционных насосов 1-го контура, проведены испытания и измерения с применением метрологической тепловыделяющей сборки, заменены четыре импульсных предохранительных устройства парогенераторов, выполнены многие другие работы.

Ранее на станции сообщали, что Белоярская АЭС - первая в мире атомная станция, которая полностью переходит на топливо, состоящее из продуктов, остающихся от работы классических атомных станций и отходов обогатительных производств. Применение МОКС-топлива позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики России и сократить образование ядерных отходов.

МОКС-топливо - смешанное оксидное уран-плутониевое топливо, состоящее из диоксида плутония-239 и оксида урана-238. Полная загрузка МОКС-топливом - это шаг к замкнутому ядерному циклу, пояснили на станции.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). В эксплуатации АЭС находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.