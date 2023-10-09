МЭР связало снижение производительности труда в РФ в 2022 году с санкционным давлением

По данным Росстата, производительность труда в стране в 2022 году снизилась на 3,6%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ объяснило спад производительности труда в России по итогам 2022 года на 3,6% снижением ВВП на фоне введенных против РФ санкций. Об этом журналистам сообщил представитель министерства.

Согласно опубликованным данным Росстата, производительность труда в России в 2022 году снизилась на 3,6%. В 2021 году производительность труда в России выросла на 3,7%, в 2020 году снизилась на 0,4%, в 2019 году выросла на 2,4%, в 2018 году выросла на 3,1%.

Среди отраслей производительности труда в 2022 году был зафиксирован рост в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве - на 8,7%, строительстве - на 1,8%, в сфере гостиниц и общественного питания - на 1,3%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром - на 0,8%.

"Снижение производительности труда, прежде всего, объясняется снижением ВВП в 2022 на фоне беспрецедентных санкций. Важно, что при этом ситуация на рынке труда оставалась стабильной: численность занятого населения увеличилась на 0,4% до уровня 72 млн человек, а уровень безработицы снизился до 3,9% в среднем за 2022 год", - сказал представитель Минэкономразвития.

Влияние оптовой и розничной торговли

По его словам, основное влияние на снижение производительности труда в целом оказала оптовая и розничная торговля, которая первой испытала на себе влияние ограничений доступа на внешние рынки. В числе ключевых факторов он назвал введение недружественными странами экспортных ограничений на российские товары.

"Наибольший вклад - сокращение экспорта природного газа по трубопроводам. Санкции оказали негативное влияние в краткосрочном периоде на производительность в розничной торговле, - отметил представитель министерства. - Также снижение продемонстрировали именно отрасли, которые оказались "отрезанными" от мировых рынков наших бывших партнеров, - это отрасли реального сектора: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, информация и связь".

Он добавил, что в 2022 году - начале 2023 года компании в этих отраслях прошли период адаптации к новым условиям, и уже по итогам 2023 года в них ожидается рост производительности труда.

"Минэкономразвития готовит предложение о расширении с 2024 года охвата нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом, на новые отрасли. Это позволит повысить эффективность производств, сокращать потери предприятий, а значит - зарабатывать им больше, даже при условии дефицита кадров", - заключил представитель Минэкономразвития.