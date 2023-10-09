"Газпром" заявил о риске необеспечения газом из-за бесконтрольного экспорта СПГ

Замначальника департамента компании Кирилл Полоус прокомментировал проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бесконтрольный экспорт СПГ из России повышает риск необеспечения газом российских потребителей и может привести к снижению энергетической безопасности РФ. Об этом заявил заместитель начальника департамента "Газпрома" Кирилл Полоус в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике, комментируя проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям.

"Предлагаемый законопроект дает право отдельным компаниям осуществлять экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям, то есть позволяет использовать не только собственные месторождения, согласованные государством для экспорта СПГ, а совершенно любую ресурсную базу для этих целей. Что это значит? По сути, у отдельных недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам газа на внутренний рынок, а также выступать посредниками при перепродаже газа на экспорт для других компаний", - сказал он Полоус.

"Таким образом, законопроект в предлагаемой редакции создает предпосылки для бесконтрольного экспорта СПГ из России и повышает риск надежного обеспечения газом российских потребителей. Другими словами, в перспективе на отечественном рынке мы рискуем увидеть то же, что недавно видели на внутреннем рынке нефтепродуктов", - отметил Полоус.

Ранее комитет Госдумы по энергетике одобрил к первому чтению проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания комитета сообщил, что Минэнерго поддерживает данный законопроект и не видит угроз конкуренции СПГ и трубопроводного газа после его принятия.

"По нашим оценкам, проекты "Газпрома" и других компаний, обеспеченные собственной сырьевой базой, позволяют достичь поставленного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным целевого производства СПГ в 100 млн тонн в год [к 2023 году] без изменения законодательства РФ", - подчеркнул топ-менеджер "Газпрома".

При этом "рассматриваемый законопроект содержит существенные риски, которые могут привести к значительному снижению энергетической безопасности России", подчеркнул он.

Начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков в ходе обсуждения законопроекта высказал мнение, что данные поправки напрямую затрагивают проблемы баланса потребления газа - как внутреннего, так и внешнего - и конкуренции российского газа на внешних рынках. "Наши опасения связаны не с самим принятием законопроекта, а с теми последствиями, которые он вызовет: последствия переговорных процессов между юридическими лицами, последствия для внутреннего рынка газа, последствия для ценообразования", - заключил представитель "Газпрома".

О законопроекте

Согласно проекту федерального закона, предлагается обеспечить возможность экспорта с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ.

В перечень лиц, которые могут экспортировать СПГ, предлагается включить компании, реализующие СПГ-проекты мощностью более двадцати тонн в час, если более 50% доли в них принадлежит лицам с правом прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной доли в компаниях, имеющих право на экспорт СПГ (лицензия которых предполагает строительство СПГ-завода или направление на сжижение газа с ряда федеральных участков недр).

В начале июня Михельсон заявлял, что "Новатэк" предлагает изменить закон об экспорте газа из РФ, чтобы право поставок СПГ могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям. В частности, такое право должен получить планируемый компанией "Мурманский СПГ", поскольку в его рамках добычей газа будет заниматься одно юрлицо, транспортировкой - другое, а сжижением и экспортом - третье.