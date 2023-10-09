ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против "Промсорта"

Доминирующим на рынке арматуры компаниям также направили запросы об обоснованности установленных цен

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Промсорт", одного из крупнейших производителей сортового проката в России, говорится в сообщении ФАС.

"Ведомство возбудило в отношении группы компаний дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе его рассмотрения ФАС России проведет детальный анализ причин изменения цены на арматуру, в том числе анализ издержек производства и реализации товара", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что установленная группой компаний "Промсорт" (в которую входят ООО "Промсорт", ООО "Промсорт-Тула", ООО "Промсорт-Калуга", АО "НЛМК-Урал") цена на арматуру превышает превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли.

В антимонопольную службу поступила информация от Минпромторга и Минстроя о резком росте цен на арматуру. По данным этих министерств, которые приводит ФАС, группа компаний "Промсорт" с 1 октября 2023 года повысила цену на внутреннем рынке на 20-25%. "Указанные сведения подтвердили результаты мониторинга ФАС России", - уточняется в сообщении.

Проведенный ФАС мониторинг цен показал, что с августа по октябрь 2023 года цена на арматуру в России выросла на 25%, а на рынках иных видов металлопродукции ведомство зафиксировало изменение цен в пределах 5%. При этом стоимость основного сырья для производства арматуры - лома черных металлов и железорудного сырья - оставалась стабильной на протяжении августа - сентября 2023 года и не cпособствовала росту цен на арматуру, отметили в службе.

Доминирующим на рынке арматуры компаниям также направлены запросы об обоснованности установленных цен. "При выявлении признаков злоупотребления рыночной властью с их стороны также будет рассмотрен вопрос возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства", - отмечает антимонопольное ведомство. По результатам анализа состояния конкуренции ФАС установила, что кроме группы компаний "Промсорт", доминирующее положение на рынке арматуры занимают также "УК Новосталь-М", "Мечел" и "Евраз".

До настоящего момента информация, появившаяся в открытых источниках о снижении цен на арматуру со стороны "Промсорта", в антимонопольную службу не поступала. Ранее в "Промсорте" сообщили ТАСС, что компания после совещаний с профильными ведомствами и Федеральной антимонопольной службой снизила цены на арматуру по прейскуранту.

В случае установления вины компаниям грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ.