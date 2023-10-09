Путин поручил принять меры по поддержке IPO на российском рынке

Президент также поручил определить количество граждан, привлекаемых в программу долгосрочных сбережений, и объем их накоплений

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы дополнительно поддержать публичное размещение акций на российском рынке. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении публичного размещения акций компаний на российском финансовом рынке, приняв дополнительные меры по поддержке такого размещения", - говорится в одном из пунктов.

Также кабмин и ЦБ должны установить плановые и фактические значения для торгового и проектного финансирования, осуществляемого финансовыми организациями, приняв при необходимости дополнительные меры для его стимулирования.

Кроме того, Путин поручил им аналогичным образом определить количество граждан, привлекаемых в программу долгосрочных сбережений, и объем их накоплений. Сделать это требуется до 1 ноября.