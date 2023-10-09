Мантуров поддержал идею развития бартера с зарубежными странами

В частности, глава Минпромторга РФ отметил применение бартерной схемы в торговле России и Бразилии

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал развитие бартерных сделок в торговых отношениях с зарубежными странами. Такое мнение он выразил на международном форуме Innofood.

"Почему нет? Мы поставляем один продукт - взамен берем другой продукт. Бразилия не является исключением с точки зрения таких механизмов. Они не новые, просто их нужно использовать. Мы с нашей национальной валютой, которая будет обеспечивать, собственно, формат. Поэтому хочешь - считай в физическом весе, хочешь - в местной валюте переводи", - сказал он.

В частности, Мантуров отметил применение бартерной схемы в торговле РФ и Бразилии. "Мы взаимодополняем [друг друга]. У вас, например, нет удобрений - а у нас есть, мы вам удобрения - вы нам какао бобы", - отметил вице-премьер.