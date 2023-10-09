Цены на авиабилеты из Ярославля в Пермь и Уфу снизили в 1,5 раза по инициативе Евраева

Глава Ярославской области сообщил, что власти региона работают над открытием авиасообщения с Екатеринбургом, а также возобновлением полетов в Санкт-Петербург

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. По инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева цены на авиабилеты из Ярославля в Пермь и Уфу снизили в полтора раза. Об этом сообщил Евраев в своем Telegram-канале.

"Самолетом дешевле. Продолжаем корректировать ценовую политику по авиаперевозкам, чтобы полеты из Ярославля были не только комфортными, но и доступными. С этой недели перевозчики в полтора раза снизили цены на авиабилеты в Пермь и Уфу", - написал Евраев.

Ранее билеты на эти направления стоили не менее 6 300 рублей, теперь - от 4 400 рублей. По словам Евраева, авиакомпания "ЮТВ аэро" снизила цены вслед за коллегами из "Азимута" - полет из Ярославля в Самару самолетами "Азимута" стоит 1 500-2 000 рублей.

"Время в пути примерно одинаковое, поэтому при формировании стоимости включились рыночные механизмы. Это еще раз доказывает, как важно поддерживать конкурентную среду и расширять полетную программу", - отметил губернатор. Он также сообщил, что власти региона в настоящий момент работают над открытием авиасообщения с Екатеринбургом, а также возобновлением полетов в Санкт-Петербург.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. В настоящее время из Ярославля можно улететь в Казань, Пермь, Самару, Сочи и Уфу.