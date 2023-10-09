Законопроект о реестре производителей метанола могут внести в Думу до 15 ноября

Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил, что главное - прописать в проекте основные положения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Законопроект о специальном реестре производителей, продавцов и потребителей метанола может быть внесен в Госдуму до 15 ноября. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"В данной редакции мы в целом можем поддержать законопроект. Минпромторгу еще необходимо добиться согласования всех заинтересованных органов и организаций, пройти все обязательные процедуры. До 15 ноября, даже раньше мы еще раз соберемся, законопроект может быть внесен к этому времени", - сказал сенатор по итогам совместного совещания комитета СФ по регламенту с комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему установления обязательных требований к обороту метилового спирта.

В июне Минпромторг подготовил поправки в законодательство, которыми предлагается обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей регистрироваться в спецреестре.

"Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей вправе осуществлять организации и индивидуальные предприниматели, выключенные в реестр в качестве: производителей метанола и метанолсодержащих жидкостей; лиц, осуществляющих реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей на территории РФ; перевозчиков, импортеров, экспортеров, лиц, осуществляющих хранение метанола и метанолсодержащих жидкостей и так далее", - говорится в законопроекте, копия которого есть в распоряжении ТАСС. Кроме того, предлагается запретить розничную продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Как отметил Рябухин, главное - прописать в проекте основные положения. "Нужно выстроить такую логику, которая позволяет как можно быстрее сформулировать закон из 18-20 страниц, в которых были бы определены основные реперные точки: кто уполномоченный орган, второе - обязательный реестр, третье - категорический запрет всем, кто не входит в этот реестр, производить, перемещать, складировать, перерабатывать и так далее. Четвертое, заложить в закон обязательное изъятие из оборота оборудования и продукции, если она выпущена в нарушение требований реестра", - отметил сенатор. "Если пропишем обязательные эти основные вещи, то мы до Нового года примем закон", - добавил он.

О первых случаях отравления спиртным напитком "Мистер сидр" стало известно 5 июня 2023 года. В ряде регионов экспертиза показала наличие в сидре метанола. СК возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.