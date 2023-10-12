В Прикамье ввели льготные займы для бизнеса, поддерживающего армию России

По словам главы региона Дмитрия Махонина, патриотически настроенные организаторы бизнеса могут под 1% годовых получить от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев на развитие бизнеса и другие цели

ПЕРМЬ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края ввели программы льготных займов для предпринимателей, поддерживающих армию России и СВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

"Запустили новые программы льготных займов для предпринимателей и самозанятых Пермского края, поддерживающих армию нашей страны и СВО", - сообщил Махонин.

По словам главы региона, теперь патриотически настроенные организаторы бизнеса могут под 1% годовых получить от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев на развитие бизнеса и другие цели. В программе "Зa наших" могут участвовать также и те, кто только начинает свое дело, в том числе самозанятые. "Заем могут получить предприятия, где количество работников, призванных на военную службу по мобилизации и по контракту, составляет 10% и более от общей численности; организации, поддерживающие наших военных в части производства, реализации товаров и оказания услуг; члены семей участников СВО и сами бойцы, вернувшиеся со спецоперации", - добавил Махонин.

Ранее в Прикамье были введены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса. Производители пищевых продуктов, напитков и другие получили возможность воспользоваться льготными ставками по "упрощенке": 1% вместо 6% для объекта налогообложения "Доходы"; 5% вместо 15% для объекта налогообложения "Доходы, уменьшенные на величину расходов". Также были отменены условия для получения налогового вычета за 100 кв. м по налогу на имущество для микропредприятий с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн рублей. Этой льготой смогли воспользоваться порядка 500 микропредприятий региона.