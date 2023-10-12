Правительство Румынии регламентировало импорт агропродукции с Украины

По словам главы Минсельхоза Румынии Флорина Барбу, для переработки или фуража могут использоваться только зерновые, соответствующие стандартам качества Национальной администрации ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов

БУХАРЕСТ, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Румынии приняло постановление, регламентирующее импорт агропродукции с Украины. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания кабинета министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин Барбу.

"Импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои будет разрешен только с разрешения Минсельхоза и только для фермеров и переработчиков, которые докажут, что эти количества им необходимы для пополнения запасов", - заявил он.

Министр также сказал, что для переработки или фуража могут использоваться только зерновые, соответствующие стандартам качества Национальной администрации ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов.

"Этот механизм согласован как с румынскими фермерами, так и с властями Украины", - уточнил Барбу.

Постановление действует до 31 декабря 2023 года.

Глава румынского Минсельхоза также сообщил, что проведет встречу с коллегой из Молдавии, с которым проанализирует запасы зерновых у молдавских фермеров и согласует новый механизм лицензирования зерновых, которые должны поступать из соседней страны.