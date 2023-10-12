Белый дом заявил, что принадлежащие Ирану $6 млрд находятся в банке Катара

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, ничего из этой суммы не было потрачено

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Все принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы, находятся в банке Катара. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о денежных средствах, он отказался уточнить, получит ли Тегеран доступ к ним. "Они [деньги] все еще находятся в катарском банке. <...> Ничего из этой суммы не было потрачено, и у меня нет никакой новой информации по этому поводу на сегодняшний день", - подчеркнул представитель Белого дома.

На уточняющий вопрос, получит ли в итоге Иран доступ к этим средствам на фоне атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, Кирби подчеркнул: "Я могу вам сказать только то, что все до единого цента из этой суммы до сих пор лежат в катарском банке. Ни один цент не был потрачен". Он добавил, что иранские власти "никогда не увидят ни цента из этих средств". "Деньги на этом счете [катарского банка] могут быть использованы только в гуманитарных целях, и за ними будет осуществляться надзор", - подчеркнул представитель Белого дома. Он напомнил, что эти средства могут быть потрачены только одобренными США поставщиками на закупку продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, сельскохозяйственной продукции. "Все это может поставляться только непосредственно иранскому народу", - сказал Кирби.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не видел каких-либо свидетельств того, что Тегеран мог быть причастен к планированию или осуществлению вылазок ХАМАС против Израиля. При этом он подчеркнул, что Иран давно поддерживает это движение.