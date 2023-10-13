Air Astana изучает возможность импорта авиакеросина с НПЗ Китая

Стороны также обсуждают поставки экологически чистого авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов КНР

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana подписала меморандум о стратегическом партнерстве с компанией PetroChina International Kazakhstan и обсуждает возможность поставок авиакеросина с китайских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"В рамках документа стороны намерены сотрудничать по вопросам поставок авиакеросина, а также вести работу по созданию инфраструктуры и переходу на международный стандарт авиационного топлива Jet A-1. Ввиду отсутствия производства этого типа топлива в Казахстане стороны также обсудили возможность импорта Jet A-1 и экологически чистого авиационного топлива (SAF) напрямую с нефтеперерабатывающих заводов Китая", - говорится в сообщении.

Как отметил президент группы компаний Air Astana Питер Фостер, авиаперевозчик активно расширяет маршрутную сеть и наращивает авиапарк за счет новых самолетов. "Поддержка партнеров в вопросах топливообеспечения станет подспорьем для дальнейшего роста и развития Air Astana. В рамках своей стратегии ESG авиакомпания стремится внедрять инновационные и экологически устойчивые инициативы в авиации", - сказал Фостер, слова которого приводятся в сообщении.

Jet A-1 - вид топлива, соответствующий стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). "Отличие бренда Jet A-1 от применяемых в Казахстане марок ТС-1/РТ состоит в основном в технологии производства и хранении. Основным преимуществом Jet А-1 является его низкая пожароопасность, низкий состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей", - пояснили в пресс-службе.