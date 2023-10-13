Регионы-шефы завершили ремонты на 107 объектах Запорожской области

Пензенская и Новгородская области полностью завершили все объекты

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Российские регионы, оказывающие шефскую помощь Запорожской области, завершили ремонтно-восстановительные работы на 107 объектах региона. Об этом ТАСС сообщил и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.

"В рамках специального инфраструктурного проекта завершены ремонтно-восстановительные работы на 107 объектах из 166 запланированных на этот год. Два региона полностью завершили все объекты. Это Пензенская и Новгородская области", - сказал Рябчук. Он уточнил, что все остальные объекты, в соответствии с планами, будут завершены до конца года.

Собеседник агентства отметил, что ремонтно-восстановительные работы ведутся на объектах жилищного фонда и на социальных объектах - детсадах, школах, медучреждениях. "Самые значимые из завершенных объектов - это котельные в сельских районах. Это Бердянский, Васильевский, Пологовский, Черниговский, Куйбышевский районы. Там силами шефов не просто отремонтированы котельные, но и заменены старые котлы на новые. В Бердянском, Васильвском и Пологовском районах мы перешли с твердотопливных котельных на газовые", - отметил Рябчук.

Помимо котельных в области отремонтировано и несколько объектов образования. По словам собеседника агентства, особенно активно велись работы Чувашской республикой в Бердянском районе, Архангельской областью в Мелитополе, Мурманской областью в Приморском районе.

Из-за близости к линии боевого соприкосновения объекты в северных районах области приходилось восстанавливать дважды. "Был прилет по больнице в Токмаке несмотря на то, что больница была до этого отремонтирована силами регионов-шефов, пришлось вновь ее ремонтировать. На корпусе здания мы тогда восстановили 2 тыс. кв. м остекления. Повторное вложение средств", - отметил Рябчук.

Минстрой Запорожской области следит за динамикой выполнения всех работ на всех объектах, отслеживает работу аварийных бригад. На следующий год, по данным Министерства, запланировано 131 ремонтно-восстановительное мероприятие. Всего в Запорожской области работы выполняют 16 регионов-шефов в 16 муниципалитетах.