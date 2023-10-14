Глава ВТО высказалась за устранение барьеров в доступе к финансированию торговли

В регионах Западной Африки и Меконга доля отказов в финансировании операций превышает 40%, сообщила Нгози Оконджо-Ивеала

РАБАТ, 14 октября. /ТАСС/. Устранение барьеров в доступе малого бизнеса к финансированию торговых операций позволило бы существенно увеличить торговые потоки в мире. Об этом заявила в Марракеше генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Она принимает участие в работе осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Оконджо-Ивеала изложила выводы, содержащиеся в проведенных недавно совместных исследованиях ВТО и Международной финансовой корпорации (МФК) в регионах Западной Африки и Меконга. Эти исследования, подчеркнула она, "выявили значительные трудности с финансированием торговли", с которыми сталкиваются мелкие коммерсанты, "стремящиеся участвовать в глобальной торговле". По ее словам, "доля отказов [в финансировании операций], превышающая 40%, и высокие затраты на подачу заявок отбивают у трейдеров охоту обращаться за финансовой помощью к банкам".

"Только до 25% торговли поддерживается торговым финансированием в этих регионах по сравнению с 60-80% - в странах с развитой экономикой", - констатировала гендиректор. Вместе с тем, по расчетам экономистов ВТО, продолжила она, повышение охвата с 25% до 40% привело бы к "увеличению ежегодных торговых потоков в среднем на 8%, достигнув 80% через 10 лет".

Глава ВТО подчеркнула необходимость устранения барьеров для торгового финансирования, чтобы сделать глобальные цепочки поставок более инклюзивными и разнообразными. Она приветствовала усилия банков развития по поддержке мелких коммерсантов во время пандемии COVID-19 и призвала их использовать свои финансовые ресурсы для расширения потенциала этого сектора торговли. "В совокупности вы представляете значительную антициклическую силу, на долю которой приходится $40 млрд в торговом финансировании", - отметила она.

Оконджо-Ивеала напомнила, что 50% мировой торговли осуществляется через цепочки поставок. По ее словам, крайне необходимо улучшить возможности для финансирования таких цепочек. Она отметила, что исследования ВТО и МФК по торговому финансированию, в том числе исследование, проведенное в Западной Африке, выявили дефицит финансирования местных цепочек поставок. "Это означает, что местные производители более низкого уровня сталкиваются со значительным финансовым давлением в своей торговой деятельности", - сказала она.

Оконджо-Ивеала призвала активизировать усилия по укреплению сотрудничества в рамках существующей неформальной сети ВТО и международных банков развития, призвав сосредоточить внимание на финансировании цепочек поставок.