Замбия согласовала со странами-кредиторами подходы к урегулированию долга

По данным Zambia 24, речь идет о реструктуризации $6,3 млрд, из которых $4,1 млрд приходится на Китай

ПРЕТОРИЯ, 14 октября. /ТАСС/. Замбия и ее зарубежные кредиторы согласовали меморандум о взаимопонимании по комплексному урегулированию, который включает в себя достигнутые в июне договоренности о реструктуризации государственного долга этой африканской страны с официальным комитетом кредитов, возглавляемым Китаем и Францией. Об этом сообщило Министерство финансов Замбии.

"Меморандум формализует достигнутое в июне соглашение и представляет собой важную веху в достижении Замбией долгосрочной долговой устойчивости, - цитирует Минфин новостной портал Zambia 24. - Следующим шагом станет подписание меморандума каждым кредитором, после чего последуют специальные соглашения с каждым членом официального комитета кредиторов".

Официальный комитет кредиторов объединяет страны, государственные банки и финансовые компании, перед которыми правительство Замбии имеет долговые обязательства. По данным портала, речь идет о реструктуризации $6,3 млрд, из которых $4,1 млрд приходится на Китай. После урегулирования этой части долга власти Замбии начнут переговоры с его частными держателями.

В 2020 году Замбия объявила дефолт по своим долговым обязательствам. Общий долг Замбии оценивается в $32,8 млрд.