Эксперт назвал российский газ гарантией для сдерживания роста цен в Европе

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли отметил, что факт почти полной заполненности хранилищ - положительный фактор, но при холодном сезоне нужны импорт и закупки

РИМ, 15 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский газ, даже если поступает в Европу в гораздо более меньших объемах, остается важным для сдерживания роста цен на энергоносители. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, газовый рынок остается крайне нестабильным и уязвимым, реагируя на любые вводные.

"Российский газ, хоть в Европе его получают сейчас мало, очень важен, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. Если зима будет холодной, без российского газа европейская система энергообеспечения будет вынуждена пойти на порционное потребление", - сказал собеседник агентства.

По его словам, факт почти полной заполненности хранилищ (на 97% в Италии) - положительный фактор, но при холодном сезоне нужны импорт и закупки. Табарелли отметил, что ситуация в 2023 году лучше, чем в 2022. Несмотря на то, что цены на газ сейчас повышаются, их уровень значительно ниже, чем осенью прошлого года. По его словам, Европа продолжает получать российский газ. "В прошлом году Италия импортировала из России 14 млрд куб. м, в этом году 3,5 млрд, по сравнению с 29 млрд до украинского кризиса это очень немного, но тем не менее что-то", - добавил эксперт.

Он указал, что полностью российский газ заместить не удается, но при этом возникает зависимость от других поставщиков. Табарелли заметил, что газ импортируются из стран, где есть свои проблемы. "Например, из Ливии объем импорта может достигать 10 млрд куб. м, но реально поступают 3 млрд из-за внутренних проблем. К тому же снижается национальное производство. В итоге газовый сектор проявляет достаточную нервозность, достаточно любого повода - инцидента в Финляндии или войны на Ближнем Востоке - для негативной реакции рынков", - заключил он.

Ситуация с газом

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины февраля. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $610 за 1 тыс. куб. м, или 56,01 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Газ на бирже в Европе растет на новостях о скором возобновлении забастовки работников СПГ-заводов Chevron в Австралии и приостановке добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле.

Кроме того, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия.

При этом общие запасы газа в ЕС вновь вышли на рекордный уровень и превышают 97,3%, а поступления сжиженного природного газа несколько возросли.