Бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане возобновила операции с Visa

Bereke Bank был исключен из американских санкционных списков в марте 2023 года

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Казахстанский Bereke Bank, ранее являвшийся дочерней компанией Сбербанка, возобновил работу с платежной системой Visa. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Таким образом, клиентам банка доступны услуги как Visa, так и MasterCard. Согласно сообщению кредитной организации, с картами этих платежных систем можно оплачивать покупки в торговых точках, приложениях и на интернет-сайтах, снимать наличные и совершать все виды онлайн-операций, включая переводы в национальной и иностранной валюте (доллары США, евро, рубли, юани) по всему миру.

Кроме того, в POS-терминалах и интернет-эквайринге Bereke Bank возобновлена возможность оплаты картами Visa любых других банков.

Bereke Bank был исключен из американских санкционных списков в марте 2023 года, менее чем через год после смены собственника.