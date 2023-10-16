16 октября, 05:12

Бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане возобновила операции с Visa

Bereke Bank был исключен из американских санкционных списков в марте 2023 года

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Казахстанский Bereke Bank, ранее являвшийся дочерней компанией Сбербанка, возобновил работу с платежной системой Visa. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Таким образом, клиентам банка доступны услуги как Visa, так и MasterCard. Согласно сообщению кредитной организации, с картами этих платежных систем можно оплачивать покупки в торговых точках, приложениях и на интернет-сайтах, снимать наличные и совершать все виды онлайн-операций, включая переводы в национальной и иностранной валюте (доллары США, евро, рубли, юани) по всему миру.

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Кроме того, в POS-терминалах и интернет-эквайринге Bereke Bank возобновлена возможность оплаты картами Visa любых других банков.

Bereke Bank был исключен из американских санкционных списков в марте 2023 года, менее чем через год после смены собственника. 

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