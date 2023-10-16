Эксперт сообщил, что доля Японии в российском импорте морепродуктов составляет менее 1%

По итогам 2022 года объем импорта рыбной продукции из Японии составил 192 тонн, что составляет 0,04% от общего объема импорта такой продукции, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дефицита рыбы и морепродуктов в России из-за введения временного ограничения в отношении импорта такой продукции из Японии не будет, ее доля в российском импорте морепродуктов очень низкая. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Потребителям не стоит переживать из-за возможного дефицита какой-либо продукции на прилавках - доля Японии в российском импорте морепродуктов микроскопическая", - сказал Зверев.

Он отметил, что по итогам 2022 года объем импорта рыбной продукции из Японии составил 192 тонн, что составляет 0,04% от общего объема импорта такой продукции. В первом полугодии 2023 года этот показатель был на уровне 100 тонн.

"Безопасность российский потребителей - абсолютный приоритет и для властей, и для бизнеса. Если контролирующее ведомство сочло необходимым внести точечные ограничения при поставках японских морепродуктов на российский рынок, значит, для этого есть веские причины", - отметил президент ВАРПЭ.

Россельхознадзор сегодня сообщил, что с 16 октября вводит временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

О ситуации со сбросом воды в океан АЭС "Фукусима-1"

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1".

В начале октября энергетическая компания Tokyo Electric Power - оператор японской АЭС "Фукусима-1" - сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1".