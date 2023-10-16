Совмин Италии планирует принять бюджет на 2024 год в размере €24 млрд

Премьер-министр Джорджа Мелони назвала бюджет "очень серьезным, очень реалистичным"

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Совет министров Италии одобрил законопроект о бюджете на 2024 год размером чуть менее €24 млрд. Его основные статьи на пресс-конференции представила премьер-министр Джорджа Мелони.

"Я считаю бюджет очень серьезным, очень реалистичным. Он не распыляет ресурсы, а концентрирует их на основных приоритетах и следует той концепции, которую правительство сформулировало с самого начала своего мандата, - заявила премьер. - Общая сумма бюджета составляет чуть менее €24 млрд". Мелони добавила, что в 2024 году у Италии будет "около €13 млрд в виде повышенных процентов по долгу, которые должны быть выплачены в соответствии с решениями, принятыми Европейским центробанком".

"Мы хотим сконцентрировать те немногие ресурсы, которые у нас есть, на тех, кто в них больше всего нуждается", - отметила премьер. Она сообщила, что предусматривается сокращение налогового клина в отношении некоторых категорий рабочих. "В среднем это означает увеличение зарплат 14 млн граждан примерно на €100 в месяц", - пояснила Мелони.

По ее словам, в бюджете предусмотрено "выделение €3 млрд дополнительных средств на здравоохранение". При этом приоритетом в новом году, как подчеркнула Мелони, будет "продление контракта с сектором безопасности". "Я думаю, что мы больше не можем мириться с ситуацией, когда сотрудник полиции зарабатывает за сверхурочную работу чуть больше €6 в час, что меньше, чем получает домашний персонал, мы должны вмешаться. Приоритетом для нас является обновление сектора обороны и безопасности", - заключила премьер.

Бюджет должен быть одобрен в парламенте до конца года. Затем он будет проходить процедуру изучения и одобрения в Еврокомиссии, где обычно бывают претензии к Риму из-за высокой внешней задолженности, которая сейчас составляет более 140% ВВП при 60%, утвержденных в европейских нормах.