Новак ожидает роста доли атомной энергетики в мире к 2050 году до 20%

По словам вице-премьера, Россия уже давно стала мировым лидером в сфере атомной энергетики

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак ожидает увеличения доли атомной энергетики в мировом энергобалансе к 2050 году с текущих 10% до 20%. Об этом он сказал в интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".

"На сегодняшний день доля атомной генерации - примерно около 10% в общем энергетическом балансе. Я думаю, что к 2050 [году] процентов на 20, может быть, не больше", - сказал он.

"Такие источники энергии [АЭС] будут более востребованы. Потому что атомная отрасль - она капиталоемкая очень. И строительство занимает достаточно длительное время. Но что важно - будут появляться новые технологии", - добавил Новак.

По его словам, Россия уже давно стала мировым лидером в сфере атомной энергетики и поэтому займет одно из главных мест на этом рынке.

"Россия строит больше половины атомных мощностей в мире. В настоящее время у нас 35 блоков. Это те заказы, которые есть для нашей атомной промышленности как внутри России, так и за рубежом суммарно. И самое главное, работает наша наука в атомной энергетике по разработке атомных станций малой мощности. Это та новая ниша, которая будет более активно развиваться", - отметил Новак.