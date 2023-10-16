На "Воркутауголь" из-за нарушений составили более 30 протоколов

По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, объекты компании, в частности, сбрасывали сточные воды с превышением допустимых норм, а также не соблюдали требования в части обращения с отходами

СЫКТЫВКАР, 16 октября. Инспекторы Росприроднадзора составили более 30 протоколов на АО "Воркутауголь" из-за нарушений природоохранного законодательства, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Специалисты службы составили более 30 протоколов на АО "Воркутауголь". Инспекторы выявили нарушения экологических норм: предприятие сбрасывало сточные воды с превышением допустимых нормативов. Не соблюдало обязательные требования в области обращения с отходами. Компания не провела актуализацию учетных сведений об объекте НВОС (объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду). АО "Воркутауголь" выданы предписания об устранении нарушений", - сообщила Радионова в своем Telegram-канале.

Управление провело проверки на нескольких шахтах компании и на обогатительной фабрике "Печорская", сообщила руководитель Росприроднадзора.

"Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации АЕОН) - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, является градообразующим предприятием заполярного города Воркуты и единственной российской угледобывающей компанией, работающей в условиях Крайнего Севера. В составе четыре подземные шахты, угольный разрез "Юньягинский", центральная обогатительная фабрика "Печорская", "Воркутинский механический завод" и Воркутинское транспортное предприятие. На производстве занято более 6 тыс. человек.