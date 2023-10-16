Летний дизель на бирже подешевел почти на 4%

Цена снизилась до 56,94 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в понедельник уменьшилась почти на 4%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля снизилась за день на 3,78%, до 56,94 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подешевел на 0,03%, до 58,139 тыс. рублей за тонну, а зимний дизель стал дороже на 0,83%, до 70,389 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 1,92%, до 52,758 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,95%, до 57,009 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута выросла на 1,4%, до 29,376 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - упала на 9,51%, до 69,746 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 0,57%, до 30,354 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 0,8% - до 24,257 тыс. руб. за тонну.