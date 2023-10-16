Производитель молочной продукции "Молвест" расширит ассортимент экспорта в Китай

Сейчас по экспортному ассортименту производитель работает в двух направлениях: пермеат и концентрат сывороточных белков

ГОНКОНГ, 16 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Производитель молочной продукции - группа компаний (ГК) "Молвест" - планирует увеличить объем и расширить ассортимент поставок в Китай. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании по итогам выставки российских экспортеров агропромышленной продукции в Гонконге.

ГК "Молвест" вышла на рынок Китая в начале 2021 года с пермеатом (сухой сывороточный продукт) высокого качества. Сейчас по экспортному ассортименту производитель работает в двух направлениях: пермеат и концентрат сывороточных белков.

"Поставки показывают стабильный ежегодный рост. Компания начинала экспорт с 929,5 тонны в 2021 году. По итогам 2022 года рост составил плюс 150%. За январь - сентябрь 2023 года в Китай отгружено 1 962 тонны продукции", - сообщили в компании. Представитель "Молвеста" уточнил, что компания поставляет продукцию в сегменте B2B (взаимодействия бизнеса с бизнесом) производителям кондитерских изделий, спортивного питания, хлебобулочных изделий и кормов для животных. Экспорт, по его словам, является одним из стратегических направлений компании. "Планируется расширение ассортимента сухих ингредиентов и увеличение поставок", - отметил собеседник агентства.

Российская бизнес-миссия была организована Министерством сельского хозяйства РФ и Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") и проходила с 11 по 13 октября. Ее программа включала пленарную сессию, групповые рабочие встречи, состоялось около 200 сессий переговоров между предприятиями РФ и Гонконга.

Более 20 российских предприятий - участников деловой миссии открыли в Гонконге выставку продукции агропромышленного комплекса. В экспозиции были представлены российские поставщики мясной, рыбной, зерновой, масложировой, молочной продукции, кондитерских изделий и напитков. В бизнес-миссии приняли участие, в частности, такие российские компании, как "Дамате", "Мираторг", "Черкизово", "Агропромкомплектация", птицефабрика "Синявинская", "ЭкоНива" и другие.