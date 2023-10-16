Президент России обсудит с лидером Монголии газовые проекты

По данным материалов к визиту Путина в Пекин, "в повестке дня предстоящей беседы - обмен мнениями об обстановке в мире и Азиатском регионе, приоритетах развития двустороннего сотрудничества"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на переговорах 17 октября обменяются мнениями по международным и двусторонним темам, в том числе обсудят перспективы совместных с Китаем газовых проектов. Об этом говорится в материалах к визиту российского лидера в Пекин на форум "Один пояс - один путь", где и состоятся такие контакты.

"В повестке дня предстоящей беседы - обмен мнениями об обстановке в мире и Азиатском регионе, приоритетах развития двустороннего сотрудничества. Предполагается, что главы государств также обсудят трехсторонние проекты с участием КНР в сфере транспорта и поставок газа", - указано в документах.

Так, сейчас проектируется газопровод "Сила Сибири - 2", который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа. Газопровод позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 млрд куб. м газа. Общая протяженность газопровода по территории Монголии составит 962,9 км. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году, газопровод может начать работу в 2027-2028 годах.