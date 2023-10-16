16 октября, 15:03,
обновлено 16 октября, 15:08

Минфин ожидает дивиденды от Сбера в размере не менее 50% от чистой прибыли 2023 года

Как заявили в ведомстве, сумма может быть и больше

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин ожидает дивиденды от Сбербанка в размере не менее 50% от чистой прибыли по итогам 2023 года, но допускает и больше, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"50% чистой прибыли. Не менее 50 точно. Может быть, больше - посмотрим. В бюджете заложено 50%", - сказал Колычев, отвечая на соответствующий вопрос.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что банк в рамках новой стратегии пока не планирует понижать или повышать планку дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
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