Премьер Болгарии прокомментировал решение о введении таксы на транзит российского газа

Николай Денков считает, что повышение стоимости транзита газа усилит конкуренцию

СОФИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков прокомментировал решение о введении таксы в размере 20 левов (около €10) за МВт·ч на транзит российского газа через территорию страны. Он заявил, что это поможет реальной конкуренции на газовом рынке.

"Несмотря на санкции против России некоторые государства получили разрешение на импорт российского газа, не имея другой возможности. Это были Венгрия и Сербия. Но сейчас есть интерконнекторы, которые дают альтернативу, и российский газ не должен пользоваться преимуществом, - сказал Денков, слова которого распространила правительственная пресс-служба. - По сути дела такса, которую мы ввели, создает возможность истинной конкуренции между сжиженным природным газом, который поступает из различных источников, и газом, который поступает из России".

13 октября в парламент Болгарии опубликовал решение об изменении закона по контролю за применением ограничительных мер с учетом действий России на Украине. В соответствии с ним была введена дополнительная такса в размере 20 левов за МВт·ч.

На рост стоимости транзита негативно отреагировали президент Сербии Александар Вучич и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Они назвали это решение попыткой поставить под угрозу энергоснабжение государств.