Самара выступит с предложениями по развитию логистики на форуме "Один пояс - один путь"

Глава региона Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем

ТАСС, 16 октября. Самарская область в рамках форума "Один пояс - один путь" выступит с предложениями по развитию логистического, инвестиционного потенциала и рядом других. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Самарский губернатор Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине. <…> Одной из главных тем форума станет развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек, снятие барьеров и макроэкономическая поддержка, переход на расчеты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми. В ходе форума Самарская область выступит с предложениями по развитию логистического, инвестиционного потенциала, созданию новых производственных кооперационных связей, сотрудничеству в иных сферах", - говорится в сообщении.

Азаров выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем. "Залогом тому - добрые, по-настоящему партнерские и дружеские отношения между лидерами наших государств. А делегация Российской Федерации, в которую я вхожу, приложит максимальные усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами", - цитирует пресс-служба губернатора.

Подводя итоги 16 октября, подготовительного дня работы форума, Дмитрий Азаров рассказал, что день был посвящен переговорам по развитию "Автоваза", которые он провел вместе с президентом компании Максимом Соколовым. "Сегодня вместе с Максимом Юрьевичем Соколовым занимались вопросами развития "Автоваза", развития партнерских отношений с китайскими компаниями. И я очень рад, что эти переговоры, которые сегодня прошли здесь, в первый день моей работы в Пекине, были успешны", - цитирует Азарова пресс-служба.

Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" стартует 17 октября в Пекине. Всего в форуме участвуют представители 130 стран. В ходе двух дней форума запланирована насыщенная программа, включающая переговоры, тематические сессии, подписание соглашений.