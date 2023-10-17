На Украине заявили о практически 70% подлежащих ликвидации или приватизации госкомпаний

И.о. главы украинского Фонда госимущества Александр Федоришин пояснил, что много компаний существуют лишь на бумаге

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Около 70% украинских госпредприятий не работают или работают в убыток государству и подлежат приватизации или ликвидации. Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Украины Александр Федоришин.

"У нас 3,6 тыс. госпредприятий. <...> Около 70% компаний подлежат ликвидации или приватизации. Речь идет о том, что много компаний существуют лишь на бумаге <...>, давно прекратили свою деятельность или работают в убыток государству", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Федоришин указал, что экономика Украина не заметит исчезновения подлежащих ликвидации предприятий. По словам и.о. руководителя фонда, Верховная рада ранее приняла закон, который определил механизм ликвидации подобных компаний. "Сейчас в Фонде вырабатываются соответствующие решения, чтобы в 2024 году уже запустить этот процесс", - добавил он.

На Украине в марте 2019 года была предложена приватизация 431 государственного предприятия, однако из-за ухудшения экономической обстановки в связи с пандемией программу приостановили. Изначально планировалось допустить продажу и стратегических госпредприятий, в том числе энергетических и оборонных, среди которых были "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укржелдорога", "Укрпочта" и другие. При этом доля государства не должна была оказаться менее 50% плюс одна акция.

В марте 2021 года к планам приватизации снова вернулись. Верховная рада приняла закон, которым разблокировала выполнение программы. В качестве обоснования указывали необходимость пополнения госбюджета.

В июле прошлого года Рада разрешила приватизацию крупных промышленных предприятий, фактически позволяющий начать так называемую большую приватизацию. Закон также предусматривал возможность продавать акции с дисконтом в 50%. Правительство страны утвердило перечень из 420 предприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. При этом Рада запретила приватизацию заводов по изготовлению и ремонту всех видов оружия, которое находится на вооружении украинской армии.