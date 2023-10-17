В Екатеринбурге заявили о росте спроса МСП на услуги, связанные с маркетплейсами

Речь идет о доставке товаров до складов, фотосъемке и оформлении карточек товаров, деловых услугах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в Екатеринбурге стал чаще обращаться за услугами специалистов по работе с маркетплейсами. Спрос на фотосъемку для этих площадок вырос на 101%, а на деловые услуги - почти в 6 раз, свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито услуги", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Аналитики в регионе фиксируют рост спроса на весь спектр услуг для работы с маркетплейсами: доставка товаров до складов (в 5,5 раз), фотосъемка (+101%) и оформление карточек товаров (в 3 раза), деловые услуги (почти в 6 раз). Спрос на услуги фулфилмента в России вырос на 176%. Активность малого и среднего бизнеса по заказу таких услуг возрастает еще и с приближением традиционных сезонных распродаж в ноябре-декабре - Черная пятница, День холостяка, новогодние распродажи, - поскольку продавцы заранее готовят товар", - говорится в исследовании.

Продавцы и производители товаров по всей стране также обращаются за услугами фулфилмента - полным комплексом логистических услуг по перевозке товаров от поставщика до покупателя. "Это помогает предпринимателям значительно упростить логистические процессы. На фоне растущего спроса увеличивается и число предложений: на "Авито услугах" объявлений от перевозчиков и операторов в Екатеринбурге стало больше на 223% за год, и мы ожидаем дальнейшее развитие этой категории услуг на фоне растущего объема рынка e-commerce", - комментирует Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" на "Авито услугах".

В исследовании уточняется, что для повышения продаж предприниматели обращаются за услугами профессиональных фотографов, которые могут подготовить не только предметные фото товара, но и снять эффектное видео или сделать фото в формате 360°. Цены на предметные фотографии товара начинаются от 200 рублей за штуку, за фото в формате 360° - от 1 500 рублей, а средняя стоимость подготовки видео составляет 2 000 рублей. При этом многие специалисты выставляют минимальный объем заказа.

Ведение бухгалтерии - сдача отчетности за разные периоды, своевременная уплата налогов и взаимодействие с налоговыми органами, подготовка закрывающих документов, начисление взносов - такие задачи владельцы бизнеса перепоручают специалистам: спрос на деловые услуги от специалистов по работе с маркетплейсами в Екатеринбурге вырос сразу почти в 6 раз за год, а объявлений за этот же период стало больше на 87%.