В Хабаровске ввели в эксплуатацию первые объекты строящейся ТЭЦ-4

Речь идет о станции насосной подпитки теплосети, трех баках аккумулятора и компрессорной станции

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Первые объекты ввели в эксплуатацию на строящейся в Хабаровске ТЭЦ-4, сообщило АО "ДГК" (входит в группу "Русгидро").

"На территории Хабаровской ТЭЦ-1 <...> построены и введены в эксплуатацию станция насосной подпитки теплосети (НПТС), три бака аккумулятора и компрессорная станция. Новые объекты возведены в рамках строительства Хабаровской ТЭЦ-4 <...>. До окончания строительства новой электростанции эксплуатировать их будет Хабаровская ТЭЦ-1", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что внутри запущенной станции теплосети установили три насоса, она используется для восполнения потерь сетевой воды в системе теплоснабжения. Современная НПТС полностью автоматизирована, все производственные процессы регулируются с помощью компьютерных систем. Параллельно со станцией были построены баки аккумулятора объемом 5 тыс. куб. м. Они возведены вместо старых резервуаров ТЭЦ-1.

Строить ТЭЦ-4 начали в 2021 году, завершить строительство планируется в 2027 году. Мощности новой теплоэлектроцентрали хватит на Индустриальный район Хабаровска, а также на будущие объекты города. Теплоцентраль строят по государственной программе модернизации тепловой энергетики России. Станция заменит Хабаровскую ТЭЦ-1 1954-го года пуска.​​​​​