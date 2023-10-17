Чернышенко сообщил о планомерной работе кабмина по оздоровлению "Роснано"

Правительство в настоящее время нацелено на завершение анализа венчурных инвестиционных проектов госкорпорации, отметил вице-премьер

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящее время нацелено на завершение анализа всех венчурных инвестиционных проектов госкорпорации "Роснано" и проводит планомерную работу по ее оздоровлению. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Правительство ведет планомерную работу по оздоровлению группы компаний "Роснано", - сказал он.

По его словам, целью является наиболее эффективно для российской экономики организовать работу с проектами компании, а также принять решение по стратегически значимым, ключевым ее активам. "Правительство сейчас нацелено на то, чтобы завершить анализ всех венчурных инвестиционных проектов "Роснано", понять какие из них подлежат реализации, какие нужно будет закрывать", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что задача правительства минимизировать финансовые риски в ситуации с госкорпорацией и сделать так, чтобы был нанесен наименьший ущерб экономике. "В то же время, мы рассчитываем, что какие-то проекты принесут результаты", - добавил Чернышенко.

Как отмечалось в отчете "Роснано", по состоянию на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) корпорации.

Президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что в структуре нанотехнологий, которую Анатолий Чубайс "возглавлял долгие годы, большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры". В то же время глава государства отметил, что "там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования".

Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции 16 октября запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ее существования.