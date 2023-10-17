X5 Group в III квартале увеличила общие продажи на 22,7%

Общая выручка ретейлера по итогам января - сентября выросла до 2,261 трлн рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в третьем квартале 2023 года увеличила общие продажи на 22,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 794,509 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В частности, выручка магазинов "Пятерочка" увеличилась на 17% и составила 625,287 млрд рублей, супермаркетов "Перекресток" - на 5,1%, до 89,293 млрд рублей, "жестких" дискаунтеров "Чижик" - в три раза, до 31,386 млрд рублей.

Общая выручка ретейлера по итогам января - сентября текущего года выросла на 19,1% и составила 2,261 трлн рублей.