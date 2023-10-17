Ретейлер "Лента" сохранил цель достигнуть 1 трлн рублей выручки в 2025 году

Компания планирует после объявления результатов третьего квартала опубликовать стратегический апдейт, в рамках которого расскажет о целях и приоритетах развития до 2025 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Лента" - один из крупнейших российских ретейлеров - сохраняет цель по достижению выручки в 2025 году на уровне 1 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

"Лента" объявила сегодня о приобретении ретейлера "Монетка" - одной из ведущих в России сетей "магазинов у дома", - которая управляет 2,12 тыс. торговыми объектами.

"Компания подтверждает свою долгосрочную цель по достижению 1 трлн рублей выручки в 2025 году и планирует после объявления результатов третьего квартала опубликовать стратегический апдейт, в рамках которого расскажет о целях и приоритетах развития до 2025 года", - говорится в сообщении "Ленты" о приобретении сети.

Выручка "Ленты" по итогам 2022 года увеличилась на 11,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 537,401 млрд рублей. В первом полугодии 2023 года выручка сократилась на 2% - до 257,153 млрд рублей. В свою очередь, как отмечала "Лента", выручка сети "Монетка" за 2022 год составила 177,8 млрд рублей, темп роста - 29%.

"Лента" - один из ведущих российских ретейлеров и крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Компания по состоянию на 30 июня 2023 года управляла 260 гипермаркетами, 513 супермаркетами и магазинами "Мини Лента" в более 200 населенных пунктах России.