Вашингтон выделил Киеву $522 млн на поддержку энергетики Украины

Как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, также при поддержке США создан специальный тренинговый центр для подготовки саперов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. США уже выделили Украине на поддержку энергетической сферы $522 млн. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На восстановление и защиту энергетики [Украины] США уже выделили $522 млн", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Шмыгаля, при поддержке США создан специальный тренинговый центр для подготовки саперов. "Плодотворно работаем и с USAID [Агентство по международному развитию США] по программам поддержки малого и среднего бизнеса", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, вопрос защиты энергообъектов обсуждался во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. На заседании присутствовала спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Притцкер, впервые приехавшей на Украину после ее назначения на должность 14 сентября, заявил о заинтересованности Киева в привлечении американских инвестиций в энергетическую отрасль. По его словам, Киев рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в различных отраслях украинской экономики, в том числе в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности. При этом особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергетической системы, что весьма актуально в преддверии зимнего периода, отметил президент.