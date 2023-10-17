ЕС отказался снимать санкции с Ирана после 18 октября в рамках ядерной сделки

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана после 18 октября, как изначально предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет решил предпринять необходимые шаги для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения в отношении Ирана. По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений в переходный день (18 октября 2023 года), как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий", - говорится в заявлении Совета.