Торги на СПбМТСБ вновь приостановили

Причины такого решения уточняются

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Торги в товарных секциях Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) второй день подряд приостанавливаются, следует из сообщения торговой площадки.

"В 11:25 мск торги в товарных секциях АО "СПбМТСБ" будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В СПбМТСБ уточнили, что торги возобновятся в 12:00 мск в режиме "Двусторонний встречный аукцион".

Накануне, 16 октября, торги также были приостановлены в 11:25 мск и возобновлены в 12:45 мск.