17 октября, 09:06

Китай планирует поставить Казахстану 200 магистральных и маневровых тепловозов

Пресс-служба президента республики Касым-Жомарт Токаева отметила, что соглашение предусматривает сотрудничество на сумму $1,3 млрд

АСТАНА, 17 октября. /ТАСС/. Китайская корпорация CRRC поставит Казахстану 200 маневровых и магистральных тепловозов на сумму около $1,3 млрд, соответствующее соглашение с национальной компанией "Казахстанские железные дороги" будет подписано в ближайшее время. Об этом было доложено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его встречи с председателем правления и исполнительным директором CRRC Corporation Limited Сунь Юнцаем.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в рамках Форума "Один пояс - один путь" будет подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Казахстанские железные дороги" и CRRC на сумму $1,3 млрд. Документ предусматривает приобретение 200 маневровых и магистральных тепловозов, создание инжинирингового и сервисных центров обслуживания в Казахстане", - сообщила пресс-служба Токаева по итогам встречи.

По данным пресс-службы, Токаев, в свою очередь, отметил, что Казахстан заинтересован в глубокой локализации производства локомотивов с применением передовых технологий и создании сервисных центров обслуживания железнодорожной техники.

Он подчеркнул, что республика "является ключевым транспортно-логистическим хабом, через который CRRC может получить доступ на рынки Евразийского пространства и Европы", и поддержал планы компании по инвестированию на эти цели $200 млн, говорится в сообщении.

Глава Казахстана напомнил, что за 20 лет CRRC поставила Казахстану около 300 пассажирских вагонов и локомотивов, а также 6 тыс. грузовых вагонов.

Корпорация CRRC Corporation Limited является крупнейшим в мире производителем железнодорожного транспорта, китайской компании принадлежит около 50% мирового рынка производства локомотивов. 

Теги:
КазахстанКитайТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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