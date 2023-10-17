Голикова назвала Забайкальский край регионом с наиболее высоким уровнем безработицы

Ее показатель там составляет 7,5%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Забайкальский край является одним из десяти регионов с наиболее высоким уровнем безработицы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Забайкальский край - один из десяти регионов с наиболее высоким уровнем безработицы - 7,5%, тогда как среднероссийский показатель - 3% по методологии Международной организации труда. Одной из причин является профессионально-квалификационная диспропорция на рынке труда региона", - привели слова Голиковой в ее аппарате по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Она уточнила, что только 7% вакансий заявлены без требования к квалификации работников. Таким образом, в регионе высок спрос на квалифицированных рабочих, при этом в структуре безработных только чуть более четверти имеют профессиональное образование, отметила вице-премьер.

"К 2030 году наибольший спрос на работников предполагается в сельском хозяйстве и в добывающей промышленности. Серьезный резерв для обеспечения предприятий кадрами - выпускники. Уже сегодня 2/3 выпускников школ этого года выбрали для получения профессионального образования учреждения СПО [среднего профессионального образования]", - добавила Голикова.

По итогам заседания вице-премьер поручила правительству Забайкальского края совместно с Минтрудом провести анализ прогноза численности занятого населения в регионе. Кроме того, поручила продолжить работу по увеличению уровня трудоустройства выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования и повышению их заработной платы, а также активизировать работу по адресной маршрутизации выпускников. Совместно с Минобрнауки в Забайкальском крае проведут анализ численности выпускников образовательных организаций высшего образования и причин их трудоустройства за пределами региона.