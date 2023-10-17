"Автодор" подготовил ТЭО новой кольцевой автодороги в обход Петербурга

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что после подготовки всех решений будут определены сроки, объемы финансирования и участники проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" завершила подготовку технико-экономического обоснования восточного кольца нового дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия обновленного участка федеральной трассы Р-23 в Ленинградской области.

"В пятилетней программе у нас есть поручение отрабатывать Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Петербурга, которая пойдет по территории Ленинградской области. В конце октября - начале ноября я планирую лично к вам приехать и посмотреть ее трассировку. Мы определим трассировку, технико-экономическое обоснование у нас уже есть, компания "Автодор" его выполнила. Я надеюсь, что на ближайшие пять лет у нас, у Ленинградской области, у дорожных строителей будет еще дополнительный объект. После подготовки всех решений доложим президенту, определим сроки, объемы финансирования, участников проекта", - сказал Хуснуллин.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2.