Субсидирование рейсов между РФ и Белоруссией может потребовать изменений законодательств

Пока механизма субсидирования международных перевозок не существует

КАЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Субсидирование авиарейсов между Россией и Белоруссией из бюджета Союзного государства может потребовать внесения изменений в законодательства двух стран. Пока механизма субсидирования международных перевозок не существует, сообщил журналистам председатель комиссии по энергетике и транспорту, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко.

"Для международных перевозок <…> такого механизма нет. Поэтому мы говорим о том, что необходимо создать рабочую группу, которая бы этот механизм разработала. И, при необходимости, я не исключаю, что мы столкнемся с потребностью вносить в законодательства национальные те или иные изменения, чтобы вообще такие международные перевозки дотировать", - сказал Кушнаренко по итогам заседания комиссии Парламентского собрания Союзного государства по энергетике и транспорту.

В рабочую группу, по его словам, войдут представители депутатского корпуса, Постоянного комитета Союзного государства, профильные министерства России и Белоруссии.

Он отметил, что вопрос требует детальной проработки. "С учетом уже имеющихся рейсов прямых <…> мы должны изучить возможности дополнительных рейсов с другими регионами Российской Федерации и оценить их стоимость, чтобы понимать, их частоту. А для того, чтобы изучить авиасообщение, надо изучить уже существующее автомобильное сообщение, железнодорожное сообщение. И тогда определить потенциальный пассажиропоток и, соответственно, частоту рейсов. А от этого уже будем исходить и обсчитывать это финансово, для того чтобы впоследствии [было] возможно включить это в бюджет Союзного государства и оттуда осуществлять субсидирование этих перевозок", - сказал Кушнаренко.