Первую газовую заправку открыли в заполярном Норильске

Год заправка будет работать в тестовом режиме, а потом сможет заправлять тяжелую технику и городской транспорт города

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" открыла первую газовую заправку в Норильске на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении компании.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают более 180 тыс. человек. Доставка нефтепродуктов в заполярный город, из-за отсутствия железнодорожного и автомобильного сообщения с Красноярском и другими регионами, осуществляется водным путем. Между тем, в Красноярском крае газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местного месторождения газа.

"Норникель" открыл в Норильске первую в истории города метановую заправку. Год она будет работать в тестовом режиме, а потом сможет заправлять тяжелую технику и городской транспорт Норильска", - говорится в сообщении. В течение года специалисты будут тестировать заправку - заправлять "Камазы" или автокраны. После всех испытаний "Норникель" планирует заправлять не только промышленную технику, но и городской транспорт.

В настоящий момент "Норникель" переводит часть производственной техники на газомоторное топливо. "Потенциал роста потребления газомоторного топлива в регионе огромный. На нашей территории существенные запасы природного газа, это более доступное топливо для нашего региона, чем нефтепродукты. Использование компримированного газа снижает нагрузку на инфраструктуру поставок традиционных видов топлива. Это экологичное решение, которое к тому же имеет прямой экономический эффект для наших потребителей", - приводятся в сообщении слова вице-президента компании Евгения Федорова.

Проектная мощность первой заправки - 17,8 млн куб. м газа в год. На ней два заправочных поста. За сутки здесь смогут заправиться почти 300 машин. Станция приспособлена для работы с передвижными заправщиками, которые доставляют метан в отдаленные точки в тундре. Заправка была построена компанией "Норильсктрансгаз" (дочерняя компания "Норникеля"), которая занимается доставкой газа и газового конденсата предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.

Строительство газовых заправок - это часть федерального проекта "Чистый воздух". В федеральном проекте "Чистый воздух" с 2019 года участвуют 12 крупных промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С сентября 2023 года еще в 29 городах начался эксперимент по снижению выбросов загрязняющих веществ.