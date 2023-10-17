17 октября, 13:39,
обновлено 17 октября, 13:39

Дума одобрила в I чтении индексацию акцизов на различные виды алкоголя с 1 мая 2024 года

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В частности, в 2025 году ставка акциза на вино может повыситься до 112 рублей за литр

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении нормы, которые предполагают повышение с 1 мая 2024 года ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции, в частности, акциз на вина может вырасти втрое. Соответствующие нормы содержатся в большом налоговом бюджетообразующем законопроекте, внесенном в Госдуму правительством РФ вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

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"Законопроектом предусмотрено увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции <…> с 1 мая 2024 года и дальнейшая их индексация на 2025-2026 годы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля текущего года, ставка акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию, с 1 января по 31 декабря 2024 года должна была составлять 36 рублей за 1 литр. Однако в соответствии с внесенными поправками, с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка может составить 108 рублей за литр.

В 2025 году ставка акциза на вино может повыситься до 112 рублей за литр, в 2026 году - до 116 рублей. В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.

Акциз на винные напитки с 1 мая может вырасти до 141 рубля за литр (предполагавшаяся ставка акциза на будущий год - 47 рублей, в текущем году - 45 рублей), в 2025 году - до 147 рублей, в 2026 году - до 153 рублей.

Ставка акциза на игристые вина (включая российское шампанское) с 1 мая по 31 декабря 2024 года может составить 141 рубль за литр (в текущем году - 45 рублей, планировавшаяся величина в 2024 году - 47 рублей), в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля за литр. 

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