Госдума одобрила в I чтении разрешение экспорта СПГ без привязки к месторождениям

Как отметил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, этот законопроект необходимо рассмотреть до конца декабря

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Поправки вносятся в закон "Об экспорте газа".

Законопроектом предлагается дополнить перечень юрлиц, обладающих исключительным правом на экспорт СПГ, юрлицами, реализующими предусмотренные документами стратегического планирования инвестпроекты по производству природного газа в сжиженном состоянии мощностью более 20 тонн в час при соблюдении ряда условий.

Как пояснил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, этот законопроект необходимо рассмотреть до конца декабря, поскольку "есть поручение президента, и срок стоит конкретно до 1 ноября".

В июле группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Ранее с предложением о таких изменениях, необходимых, в частности, проекту "Мурманский СПГ", выступал глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Минэнерго и правительство поддержали законопроект. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, министерство не видит угроз конкуренции СПГ и трубопроводного газа после принятия данного законопроекта.